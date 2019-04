Landwirt bei Traktorabsturz im Pinzgau schwer verletzt

Saalfelden/Zell am See (APA) - Ein Landwirt ist bei einem Traktorunfall in Saalfelden im Pinzgau am Donnerstag laut Einsatzkräften schwer verletzt worden. Das Fahrzeuggespann kippte beim Wenden auf einer steilen Wiese auf die Seite und überschlug sich einem Polizeibericht zufolge gleich dreimal. Der 50-jährige Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.