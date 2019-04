Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis leicht im Plus

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel etwas höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 63,92 Dollar und damit um 0,25 Prozent mehr als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 71,82 Dollar gehandelt, er lag 0,28 Prozent im Plus.

Im Tagesverlauf hellte sich die Stimmung am Ölmarkt leicht auf. Fundamentale Impulse dafür gab es keine, der Handel verlief weitgehend ruhig. Die am Vormittag veröffentlichten Daten zu den Lagerbeständen in den USA waren eher preisstützend ausgefallen. Sie hatten für die Vorwoche einen überraschenden Rückgang der Ölvorräte von 1,4 Mio. Barrel auf 455,2 Mio. Barrel gezeigt. Analysten hatten dagegen mit einem Lageraufbau von im Schnitt 2,3 Mio. Barrel gerechnet.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.267,80 Dollar und damit über dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.266,30 Dollar. Das Edelmetall erholte sich im Späthandel nur leicht von seinen Verlaufsverlusten. Zwischenzeitlich war es bis auf 1.270 Dollar gefallen und hatte damit den niedrigsten Stand seit Dezember erreicht.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 71,82 71,62 +0,28 WTI 63,92 63,76 +0,25 OPEC-Daily 70,81 70,11 +1,00 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.267,80 1.266,30 +0,12 Silber 14,98 14,98 +0,00 Platin 893,35 888,06 +0,60 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 108,75 107,00 +1,64 Kakao 2.407,00 2.420,00 -0,54 Zucker 337,70 332,40 +1,59 Mais 165,25 165,50 -0,15 Sojabohnen 876,88 879,00 -0,24 Weizen 173,75 174,25 -0,29 ~