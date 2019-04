Puma strebt 10 Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr an

Herzogenaurach (APA/dpa) - Der Sportartikelhersteller Puma strebt in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent an. Vor allem China und Indien seien dabei die Treiber, sagte Vorstandschef Björn Gulden am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Unternehmens.

Die Puma-Aktionäre erhalten für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 3,50 Euro je Aktie. Die Hauptversammlung stimmte dem entsprechenden Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu. Außerdem beschlossen die Aktionäre einen Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 10. Im Jahr zuvor hatte Puma wegen einer besonders guten Geschäftsentwicklung 12,50 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Insgesamt schüttet Puma aus seinem Bilanzgewinn für das vorige Jahr 52,3 Millionen Euro an seine Aktionäre aus, 92,2 Mio. Euro werden auf neue Rechnung vorgetragen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 27,9 Prozent, wie Finanzvorstand Michael Lämmermann erklärte.

