Zürcher Börse schließt am Donnerstag etwas tiefer

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Gründonnerstag etwas tiefer geschlossen. Nach einem belebten Frühgeschäft pendelte der SMI am Nachmittag mehr oder weniger seitwärts um die Nulllinie, ehe gegen Handelsende die Pharmaschwergewichte ihre anfänglichen Verluste noch etwas ausbauten. Gestützt wurde der Gesamtmarkt von den nach Zahlen starken Nestle-Papieren.

Eher enttäuschende Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone bewegten die schweizer Aktien dagegen kaum. Vor dem langen Osterwochenende sei einerseits die Risikobereitschaft der Investoren begrenzt gewesen und andererseits seien viele Marktteilnehmer bereits in die Feiertage verschwunden, hieß es in Marktkreisen zum insgesamt flauen Börsengeschehen. Außerdem befinde sich der Zürcher Leitindex weiterhin nur knapp unter seinem Allzeithoch von vor gut einer Woche; und somit sei das Aufwärtspotenzial beschränkt. Die am Nachmittag in den USA publizierten Konjunkturdaten hinterließen ebenfalls kaum Spuren. Aufgefallen ist allenfalls noch die anhaltende Stärke des Frankens gegenüber beiden Leitwährungen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,26 Prozent tiefer bei 9.571,22 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,9 Prozent. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gab 0,14 Prozent auf 11.479,28 Punkte nach, wogegen der Swiss Leader Index (SLI) wegen der begrenzten Gewichtung der Schwergewichte um 0,03 Prozent auf 1.507,23 Punkte minimal anzog. Von den 30 wichtigsten Aktien gingen zwei Drittel höher aus dem Handel.

Für das Minus des SMI waren insbesondere die Pharmaaktien Novartis (minus 2,2 Prozent) und Roche (minus 1,1 Prozent) verantwortlich. Als Grund dafür sahen Beobachter Unsicherheiten wegen der politischen Diskussionen in den USA um einen möglichen Systemwechsel im Gesundheitswesen, welcher die Vergütungen der Pharmaunternehmen beschneiden könnte.

Die größten Verluste wiesen allerdings die seit dem Börsenstart der vergangenen Woche stets volatilen Alcon (minus 3,4 Prozent) auf. Sie lagen damit aber immer noch leicht über dem Niveau des allerersten Kurses von 55 Franken.

Hauptthema des Tages waren Nestle (plus 0,8 Prozent), welche den SMI vor einem stärkeren Rückfall bewahrten. Der Nahrungsmittelkonzern hat mit seinem Wachstum im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen. Auch gegenüber den Konkurrenten machte Nestle damit eine gute Figur. Analysten sahen in Nestles Quartalswachstum ein weiteres Zeichen dafür, dass der Turnaround auf gutem Kurs ist. Wermutstropfen waren die schwache Entwicklung beim Wassergeschäft sowie in der Division AOA.

Der zweite Blue Chip mit Zahlen, Lonza (plus 2,2 Prozent), beendete die Sitzung als Tagessieger. Zwar löste der am Morgen vorgelegte Zwischenbericht bei Analysten keine Begeisterungsstürme aus, denn die konservativen Jahresziele für 2019 wurden nicht - wie teilweise erhofft - erhöht. Nach den Abgaben der vergangenen Woche kam es aber zu einer Gegenbewegung.

