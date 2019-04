Darts: Suljovic nach 8:5 über Gurney vorerst Vierter

Cardiff (APA) - Darts-Profi Mensur Suljovic hat sich in der Premier League zumindest vorübergehend an die vierte Stelle verbessert. Der Wiener gewann am Donnerstag in Cardiff gegen den Nordiren Daryl Gurney mit 8:5 und wahrte damit die Chance auf die Play-off-Teilnahme. Für das Endturnier am 23. Mai in London sind die Top vier qualifiziert.