Bergsteiger Lama und Auer vermutlich in Kanada ums Leben gekommen

Innsbruck/Kanada/Banff (Alberta)/Spokane (APA/dpa) - Die Tiroler Bergsteiger und Kletterer David Lama und Hansjörg Auer sowie ihr US-Kollege Jess Roskelley sind bei einem Lawinenabgang in Kanada offenbar verschüttet worden und ums Leben gekommen. „Angesichts der Erkundungen vor Ort muss davon ausgegangen sein, dass alle drei Teilnehmer der Gruppe tot sind“, erklärte die kanadische Nationalparkverwaltung in einer Erklärung am Donnerstag.