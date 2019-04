Ministerrat tagt auch am 1. Mai

Wien (APA) - Die 1. Mai-Bühne gehört heuer nicht der SPÖ alleine: Da der Tag der Arbeit auf einen Mittwoch fällt und an diesem Tag wöchentlich die Regierung tagt, wird der Ministerrat auch am 1. Mai zur regulären Sitzung zusammentreten, gab Sprecher Peter Launsky-Tieffenthal bekannt. Was am Programm steht, wollte er nicht verraten. Für demnächst - nämlich „nach Ostern“ - angekündigt sind die Steuerreformpläne.