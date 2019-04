Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 22.04. bis 28.04.

Wien (APA) - In der Woche nach Ostern geht es zum Banken-KV hart zur Sache, ohne Einigung drohen Streiks. Ihre Jahreszahlen präsentieren die heimische Papierindustrie und die Österreichischen Bundesbahnen. Mit Spannung werden die Quartalszahlen von Boeing (737 Max) und Bayer (Glyphosat) erwartet. Konjunktureinschätzungen kommen von ifo und Bank Austria, Tourismuszahlen von der Statistik Austria.

Am Dienstag gehen die seit längerem ergebnislos laufenden Banken-Kollektivvertragsverhandlungen weiter - für den Fall, dass es erneut keine Einigung gibt, hat der ÖGB bereits die Streikfreigabe beschlossen. Die Papierindustrie hält ihre Jahres-PK ab.

Die A1 Telekom berichtet am Mittwoch Neues zum Thema 5G und „Internet der Dinge“. Vom Münchner ifo-Institut kommt der Geschäftsklima-Index April, und der US-Luftfahrtriese Boeing legt erstmals seit Bekanntwerden des 737-Max-Desasters Quartalszahlen vor.

Am Donnerstag berichten kika & Leiner über ihre bisherigen Erfolge des Relaunch. International mit Spannung erwartet werden die Bayer-Quartalszahlen wegen der Glyphosat-Kosten in den USA nach der Monsanto-Übernahme.

Die ÖBB-Bilanz steht am Freitag an, ebenso die Jahres-PK von Warimpex, Tourismuszahlen von März und von der Bank Austria der Einkaufsmanagerindex April. Außerdem kommt die erste Schätzung für das US-BIP im ersten Quartal. APA - Termine von Mo, 22.04.19 bis So, 28.04.19

APA - Termine am Montag, 22. April 2019

WIEN

- WI WA WB „Ostermontag“: Börsen geschlossen u.a. in Wien, Frankfurt, London, Zürich, Paris, Madrid, Mailand, Amsterdam, Hongkong - Kein Feiertag in den USA

USA

Redmond (Washington)

* 22:02 WA Bekanntgabe Microsoft Corp „Ergebnis 3. Quartal“

APA - Termine am Dienstag, 23. April 2019

WIEN

* WI II Forts. Banken-KV-Verhandlungen - Bei Nichteinigung drohen Streiks

- WI 40. Gründungstag der Fluggesellschaft Lauda Air von Niki Lauda - Seit 2004 AUA-Tochter

- 09:00-14:00 WI CI Gerichtsverfahren gegen Level-One-Gründer Cevdet Caner und fünf Mitarbeiter und Berater

* 10:00 WI CI PG Bauernbund „Zukunft der Landwirtschaft in Europa - Spannungsfeld zwischen Import-Billighuhn und Umweltstandards?“ mit Landwirtschaftsministerin Köstinger, EU-Spitzenkandidatin Schmiedtbauer, Schierhuber

* 10:00 WI Jahres-PK der österreichischen Papierindustrie mit Skilich (Mondi), Maier (Heinzel Holding), Spitzbart (UPM Kymmene)

NIEDERÖSTERREICH

Ternitz

- 10:00 WI WB o HV Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) - u.a. Wahl zweier Personen in den Aufsichtsrat sowie Beschluss über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals

OBERÖSTERREICH

Linz

- 09:00 WI CI PK Sparkasse Oberösterreich „Linzer Arkade: Start des Umbaus steht unmittelbar bevor“ mit u.a. GD Rockenschaub

STEIERMARK

Graz

- 11:30 WI PK Land Steiermark, AK Steiermark „Gemeinsam für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ u.a. mit LR Eibinger-Miedl (ÖVP), AK-Präsident Pesserl

USA

San Francisco

* 13:00 WA IT Bekanntgabe Twitter „Ergebnis 1. Quartal“

Santa Clara (Kalifornien)

* 22:15 WA Bekanntgabe eBay „Ergebnis 1. Quartal“

APA - Termine am Mittwoch, 24. April 2019

WIEN

- 09:00-14:00 WI CI Gerichtsverfahren gegen Level-One-Gründer Cevdet Caner und fünf Mitarbeiter und Berater

- 11:00 WI II CI PK Int. Energy Consulting (IEC) „Erläuterungen zu rechtlichen und finanziellen Auswirkungen der derzeit laufenden Ökostromgesetznovellierung“

- 11:30 WI Webinar E-Control „Auf dem Weg in die Zukunft: Öffentliche Konsultation von CEER zur Digitalisierung des Energiesystems“ mit Vögel (Leiter Abteilung Strom)

- 15:30 WI II Enquete „Wohnen neu denken - Wie sich leistbar Wohnbau umsetzen lässt“ u.a. mit GBV-Obmann Wurm, Baugewerkschaftschef SP-Abg. Muchitsch, Pfeiler (WKÖ-Fachverband Steine-Keramik)

* 17:00 WI IT PG A1 Telekom Austria „5G und das Internet der Dinge heben ab“ mit CEO Grausam

SALZBURG

Salzburg

- CI WI Beginn der Sperre des Salzburger Flughafens wegen der Sanierung der Start- und Landebahn

STEIERMARK

Raaba

- 18:00 WI Raiffeisen Landesbank (RLB) „30. Konjunkturgespräch Steiermark 2019“ u.a. mit Generaldirektor Schaller, Ökonom Helmenstein

DEUTSCHLAND

München

* 10:00 WA Bekanntgabe Institut f. Wirtschaftsforschung (ifo) „Geschäftsklima-Index April“

Walldorf

* 07:00 WA Bekanntgabe SAP „Ergebnis 1. Quartal“

USA

Chicago

* 13:30 WA Bekanntgabe Boeing „Ergebnis 1. Quartal“

Menlo Park

* 22:05 WA IT Bekanntgabe Facebook „Ergebnis 1. Quartal“ (Ortszeit: 13:05 Uhr GMT-7)

APA - Termine am Donnerstag, 25. April 2019

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Wiener Privatbank „Jahresergebnis 2018“

* WI WB Bekanntgabe Petro Welt Technologies AG (früher C.A.T. oil AG) „Jahresbericht 2018“

* 09:00 II CI WI Nationalrat u.a. Fragestunde an Tourismusmin. Köstinger; Mindestsicherung; Ökostromgesetz (live auf http://go.apa.at/jB7OA2T1)

- 09:30 WI AI Veranstaltung „Klartext kompakt“ Landwirtschaftskammer (LK) „Zukunft EU: Für ein sicheres und stabiles Europa“ u.a. mit Präs. Moosbrugger (Landwirtschaftskammer Österreich), Bürgermeisterin Schmiedtbauer (Marktgemeinde Hitzendorf), Herz-Kestranek

- 09:30 WI Bilanz-PK DB Schenker „Geschäftsjahr 2018 - Österreich und Südosteuropa“ mit CEO Winter, CFO Meyer

- 10:00 WI PK WEB Windenergie „2018: Solides Wachstum nach Rekordjahr“ mit Vorstand Dumeier, Vorstand Trcka

* 10:00 WI Eurochambres-Präsident Christoph Leitl im Klub der Wirtschaftspublizisten (nur für Klubmitglieder)

* 10:00 WI PG Kika, Leiner „kika & Leiner: Zwei Marken erobern den Möbelmarkt zurück“ mit CEO Gütebier (Anmeldung erforderlich)

- 10:00 WI Bilanz-PK Volksbank Wien „Rückblick Geschäftsjahr 2018 - Ausblick über zukünftige Ziele und bevorstehende strategische Ausrichtungen und Maßnahmen“ mit Generaldirektor Fleischmann

BURGENLAND

Weiden am See

- 18:30 WI Vortrag und Diskussion STOP Smart Meter Netzwerk Burgenland „Smart Meter - Fortschritt oder Falle?“ mit u.a. Loindl (STOP Smart Meter Netzwerk), Kainz (quintessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter), Schober (Solidarwerkstatt)

TIROL

Innsbruck

- 10:30 WI PK Innsbruck Tourismus „Gesteigerte Wertschöpfung und Mehrwert für Gäste durch Innovation“ mit Seiler-Lall (Geschäftsführerin Innsbruck Tourismus), Giner (GF Ferienparadies Natterer See), Schnöller (GF Area 47)

DEUTSCHLAND

Aschheim

* 07:30 WA Bekanntgabe Wirecard „Ausführliches Jahresergebnis“ - 10:00 Bilanz-PK in München

Leverkusen

* 07:30 WA Bekanntgabe Bayer „Ergebnis 1. Quartal“

USA

Seattle

* 22:01 WA Bekanntgabe Amazon „Ergebnis 1. Quartal“

APA - Termine am Freitag, 26. April 2019

WIEN

* WI Sieben Tage Wirtschaft

* 09:00 WI CI Bekanntgabe Statistik Austria „Tourismus-Zahlen März“ (Ankünfte und Nächtigungen)

* 09:30 WI WB PG Warimpex „Jahresergebnis 2018“ mit Vorstandsvors. Jurkowitsch, stv. Vorstandsvors. Folian

* BILD GRAFIK 10:00 WI II Bilanz-PK ÖBB „Jahresergebnis 2018“ mit CEO Matthä, CFO Schiefer (live auf https://konzern.oebb.at/bilanz2018)

* 10:00 WI Bekanntgabe Bank Austria „Einkaufsmanagerindex April“

OBERÖSTERREICH

Linz

* 10:30 WI PK Hypo OÖ „Bilanz 2018“

* 11:00 WI PK VKB-Bank „Bilanz“ mit u.a. GD Wurm

DEUTSCHLAND

Bonn

* 10:00 WA o HV Bayer

Frankfurt

* WA Bekanntgabe Deutsche Bank „Ergebnis 1. Quartal“

Frankfurt am Main

* 11:00 WA WI WB PK Frequentis „Börsengang der Frequentis AG“ mit CEO Haslacher, CFO Bardach, CTO Mattanovich

Stuttgart

* 07:30 WA Bekanntgabe Daimler „Ergebnis 1. Quartal“

USA

Washington

* 14:30 WA WB Bekanntgabe „US-BIP 1. Quartal (1. Schätzung)“

APA - Termine am Samstag, 27. April 2019

APA - Termine am Sonntag, 28. April 2019