Sieben Tage Kultur - Die Woche 22.04. bis 28.04.

Wien (APA) - In der kommenden Woche scheint die heimische Kulturszene bewusst etwaige Osterzurückhaltung abzuschütteln und feuert geradezu aus allen Löchern. Vom ESC-Adieu und der Amadeus-Vergabe in Wien über Salzburger Landesausstellungen bis zum Donaufestival in Krems reicht das Spektrum.

Einzig der Ostermontag zeigt sich noch ruhig. Lediglich in Cannes präsentiert die Nebenschiene „Semaine de la Critique“ Details zu den heurigen Plänen.

Am Dienstag verabschiedet der ORF dann im Wiener Club Grelle Forelle seine heurige ESC-Hoffnung Paenda gen Tel Aviv. Dort wird die blauhaarige Steirerin im 2. Halbfinale des 64. Eurovision Song Contests mit „Limits“ um den Einzug ins Finale kämpfen. Der Song findet sich auch auf dem neuen Album „Evolution II“, das die Sängerin gleich im Anschluss an die Verabschiedungsfeier vorstellt. Literarischer geht es in München zu, wo die Uraufführung „Schuberts Reise nach Atzenbrugg“ der beiden Österreicher Johanna Doderer und Peter Turrini im Gärtnerplatz-Theater in der Regie von Hausherr Josef E. Köpplinger gefeiert wird.

Prall, praller, Mittwoch: Während die Wiener Volksoper und das Stadttheater Klagenfurt ihre neuen Spielzeiten und in Linz das Jugendtheaterfestival Schäxpir sowie in Graz die Theaterfeste der Regionen ihre neuen Ausgaben vorstellen, widmet sich die aktuelle Ausstellung des Architekturzentrums dem Thema „Architektur und Urbanismus für einen Planeten in der Krise“. Zeitgleich lädt das Kunsthistorische Museum in Wien zur neuen Bespielung des Theseustempels, für die Maurizio Cattelan verantwortlich zeichnet, während in Gugging August Wallas Werk Wertschätzung findet. Und schließlich startet Österreichs Überband Bilderbuch in Innsbruck ihren heimischen Konzertreigen, der die Truppe am 24. und 25. Mai auch nach Wien vor Schloss Schönbrunn führen wird.

Durchschnaufen heißt es für die Popwelt auch nicht am Donnerstag, wenn am Abend im Volkstheater unter Moderation von Conchita zum 19. Mal die Amadeus Austrian Music Awards an die Größen der heimischen Popularmusik verliehen werden. Und während am Vormittag in Baden das Stadttheater die Pläne für die neue Spielzeit enthüllt, wird in Salzburg die Landesausstellung „Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger Festspiele“ vorgestellt.

Wer denkt, er könne sich nach der vollen Woche am Freitag gemütlich bei Freiluftkunst wie der neuen Installation „Ein Denkmal für Ute Bock?“ von Peter Fritzenwallner und Ines Hochgerner am Wiener Lueger-Platz oder bei der Eröffnung des Lesefests „Rund um die Burg“ vorbeiflanieren, der fehlt. Schließlich startet im Schauspielhaus die szenische Erstaufführung von Virginie Despentes Erfolgsroman „Das Leben von Vernon Subutex - Teil 1+2“ und im Akademietheater gar die Uraufführung von Joachim Meyerhoffs „Land in Sicht“. Und härtere Kost gibt es gewohntermaßen beim Donaufestival Krems, wo am ersten Wochenende des unter Leitung von Thomas Edlinger stehenden Festivals unter anderem die Premiere „this is where we draw the line“ von Karin Pauer und Aldo Giannotti oder Konzerte von Yonatan Gat & The Eastern Medicine Singers, Anna von Hausswolff, Holley Herndon, Punctum oder Insecure Men zu erleben sind. Am darauffolgenden Wochenende geht es dann in Teil 2 der Avantgarderunde.

Am Samstag feiert das Burgtheater mit der Uraufführung von Herbert Fritschs „Zelt“ die Brachialkomik, während es in der Grazer Oper beim Ballett „Die Jahreszeiten“ etwas geziemter zugehen dürfte. Und im Musikverein geht zum 11. Mal das Finale des Hilde Zadek Gesangswettbewerbs über die Bühne, der heuer erstmals ohne die im Februar mit 101 Jahren verstorbene Namensgeberin auskommen muss.

Und während das Donaufestival in Krems auch am Sonntag die Musik- und Avantgardefreunde lockt, können Wienaffinere ins dortige Konzerthaus pilgern und sich von Chilly Gonzales in das Zwischenreich von Klassik und Pop entführen lassen. Und dann einfach mal durchschnaufen.

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Montag, 22. April 2019

FRANKREICH Cannes - KA Filmfestspiele Cannes: PK Semaine de la Critique

2019(14.-25.5.)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 23. April 2019

WIEN * 18:00 KI Eurovision Song Contest (ESC) 2019: Farewell-Party MI ORF „Paenda singt für Österreich“plus

KA Albumpräsentation/Konzert „Evolution II“ ab 21.30

Uhr

(Grelle Forelle, 9., Spittelauer Lände 12)

DEUTSCHLAND München - 19:30 KA Premiere „Schuberts Reise nach Atzenbrugg“ von

KI Johanna Doderer und Peter Turrini (UA)

(Staatstheater am Gärtnerplatz, Gärtnerplatz 3)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 24. April 2019

WIEN * BILD 10:30 KI Jahres-PK Volksoper Spielplan 2019/20

(Volksoper Probebühne, 9., Severingasse 7) * 11:00 KI Presseführung Ausstellung „Critical Care -

Architektur und Urbanismus für einen Planeten in

der Krise“

(Architekturzentrum, 7., Museumsplatz 1) * 11:30 KI Presseführung Ausstellung Kunsthistorisches Museum

(KHM) „Maurizio Cattelan“ mit GD Haag, Kurator

Jasper Sharp

(Volksgarten, Theseustempel, 1., Burgring)

KÄRNTEN Klagenfurt * 11:00 KI PK Stadttheater Klagenfurt „Spielzeit 2019/2020“

mit u. a. Intendant Florian Scholz

(Stadttheater Klagenfurt, Theaterplatz 4)

NIEDERÖSTERREICH Maria Gugging * 10:00 KI Presseführung Ausstellung „august walla.! -

textilien, fotografien, schriften“ mit Kurator

Feilacher

(Museum Gugging, Am Campus 2)

OBERÖSTERREICH Linz * 13:00 KI PK Land Oberösterreich „Schäxpir - Theaterfestival

für junges Publikum“ mit u.a. LH Stelzer (ÖVP)

(Landhaus Linz, Zi. 233, Landhausplatz 1)

STEIERMARK Graz * 09:30 KI PK Theaterland Steiermark „Jahresprogramm der

Theaterfeste der Regionen 2019“ mit künstlerischem

Leiter Faßhuber

(Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2)

TIROL Innsbruck * 20:00 KI Konzert Bilderbuch

(Congress Innsbruck, Rennweg 3)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 25. April 2019

WIEN * 10:00 KI PG Programmpräsentation „Theaterfestivals HIN &

WEG“ (9. - 18. August 2019 in Litschau am

Herrensee) mit u.a. Festivalleiter Stanek,

künstlerische Ko-Leiter Stemberger und Molden

(Studio Tiefer Graben, 23, 1., Tiefer Graben) * BILD 20:00 KI Verleihung „19. Amadeus Austrian Music Awards“

(Volkstheater, 7., Arthur-Schnitzler-Platz 1)

NIEDERÖSTERREICH Baden * 10:00 KI PK Stadttheater Baden „Spielzeit 2019/20“ mit

Lakner (Künstlerischer Leiter), Breznik

(Musikalischer Leiter), Oliver Baier, Sopranistin

Jay Yang

(Stadttheater Baden, Max Reinhardt Foyer,

Theaterplatz)

SALZBURG Salzburg * 11:00 KI Salzburger Festspiele: PK Salzburger Festspiele

„Erste Einblicke in die Landesausstellung ‚Großes

Welttheater – 100 Jahre Salzburger Festspiele‘“

mit u.a. Präsidentin Rabl-Stadler, Hochleitner

(Direktor Salzburg Museum), LH Haslauer, Vbgm.

Auinger

(Großes Festspielhaus, Fördererlounge,

Hofstallgasse)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 26. April 2019

WIEN * 15:00 KI Eröffnung Ausstellung Kunst im öffentlichen Raum

Wien (KÖR) „Peter Fritzenwallner und Ines

Hochgerner - Ein Denkmal für Ute Bock?“

(Dr.-Karl-Lueger-Platz, 1.) - 16:00 KI Eröffnung Lesefest „Rund um die Burg 2019“

http://www.rundumdieburg.at

(rund um das Burgtheater)

(bis 27.) * 19:00 KI Premiere „Das Leben von Vernon Subutex - Teil 1+2“

nach Virginie Despentes (ÖEA)

(Schauspielhaus Wien, 9., Porzellangasse 19) * 19:30 KI Premiere „Land in Sicht“ von Joachim Meyerhoff

(UA)

Regie: Joachim Meyerhoff

(Akademietheater, 3., Lisztstraße 1)

KÄRNTEN Neuhaus * 13:00 KI Presseführung Ausstellung „Der Zukunft herzlichst

gewidmet“ mit u. a. Herbert Liaunig

(Museum Liaunig, Neuhaus 41)

NIEDERÖSTERREICH Krems - 18:00 KI Donaufestival: Premiere „this is where we draw the

line“ von Karin Pauer & Aldo Giannotti (UA)

(Forum Frohner , 4, Minoritenplatz ) * 18:00 KI Donaufestival: Konzert Yonatan Gat & The Eastern

Medicine Singers (Minoritenplatz)

19:30 Katharina Ernst (Minoritenplatz)

21:00 Anna von Hausswolff (Stadtsaal)

22:00 Arabrot (Messegelände, Halle 2)

23:00 Tyondai Traxton (Stadtsaal)

00:00 Giant Swan (Messegelände, Halle 2) * 19:30 KI Donaufestival: Premiere „Paradise Now (1968-2018)“

von fABULEUS/Michiel Vandevelde (ÖEA)

(Messegelände Krems, Halle 1, Utzstraße 12)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 27. April 2019

WIEN * 18:00 KI 11. Internationaler Hilde Zadek Gesangswettbewerb:

FinalistInnenkonzert

(Musikverein, Gläserner Saal, 1.,

Musikvereinsplatz 1) * 19:30 KI Premiere „Zelt“ von Herbert Fritsch (UA)

Regie/Bühne: Herbert Fritsch

(Burgtheater, 1., Universitätsring 2)

NIEDERÖSTERREICH Krems * 15:30 KI Donaufestival: Konzert Feldermelder plays Erratic

(Minoritenkirche)

17:00 Ben LaMar Gay (Minoritenkirche)

18:00 Lingua Ignota (Minoritenkirche)

19:00 N-Prolenta (Minoritenkirche)

20:30 LAFAWNDAH (Stadtsaal)

21:30 Lonnie Holley (Messegelände, Halle 2)

22:30 Holley Herndon (Stadtsaal)

23:30 Khalab (Messegelände, Halle 2) - 19:30 KI Donaufestival: Premiere „Plight Notions with

Shandy“ von Bully Fae Collins (ÖEA)

(Messegelände Krems, Halle 3, Utzstraße 12)

St. Pölten * 19:30 KI Premiere „Frankenstein“ nach Mary Shelley von

Dominic Oley (UA)

(Landestheater NÖ, Theaterwerkstatt, Rathausplatz

11)

STEIERMARK Graz * 19:30 KI Ballett-Premiere „Die Jahreszeiten“ von Beate

Vollack

(Grazer Oper, Kaiser-Josef-Platz 10)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 28. April 2019

WIEN - 19:30 KI Konzert Chilly Gonzales

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20)

NIEDERÖSTERREICH Krems * 15:00 KI Donaufestival: Konzert Nadja (Minoritenkirche)

16:30 AAA (Minoritenkirche)

18:00 Punctum (Minoritenkirche)

19:30 Shortparis (Stadtsaal)

20:30 Insecure Men (Messegelände, Halle 2)

21:30 Planningtorock (Stadtsaal) ~