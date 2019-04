Drogendealer in Klagenfurt ausgeforscht

Klagenfurt (APA) - Ein 19-jähriger Nigerianer ist am Mittwoch in Klagenfurt als Drogendealer ausgeforscht und festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann als Mitglied einer kriminellen Vereinigung seit Jänner 2019 etwa 70 Gramm Heroin und 40 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 6.000 Euro in Klagenfurt verkauft haben.