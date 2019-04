Handball: Krems nach 31:24 gegen Titelverteidiger Hard im Cup-Finale

Dornbirn (APA) - Ligaspitzenreiter Krems steht dank eines klaren Sieges gegen Hard im Handball-Cupfinale. Die Niederösterreicher besiegten den Titelverteidiger am Freitag beim Final Four in Dornbirn 31:24 (16:12). Im Endspiel am Samstag bekommen es die Kremser, die ihren bisher einzigen Cup-Titel 2010 geholt haben, mit Schwaz oder Bregenz zu tun. Sie bestreiten ihr Halbfinale ab 20.25 Uhr.