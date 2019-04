Eishockey: ÖEHV-Team verlor Testspiel gegen WM-Gastgeber Slowakei 1:5

Salzburg (APA) - Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Testspielen gegen die Slowakei klar verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag dem WM-Gastgeber in Salzburg nach enttäuschender Leistung mit 1:5 (1:2,0:2,0:1). Die Chance, es besser zu machen, gibt es gleich am Samstag (17.30) in Innsbruck.

Österreichs junge Mannschaft (14 Spieler 23 Jahre oder jünger) schaffte es nicht, an die guten Leistungen in der Vorwoche gegen Tschechien anzuschließen. Die Truppe von Roger Bader war mit dem Tempo der Slowaken überfordert, von Beginn weg unter Druck und bald auch in Rückstand.

Im ersten Powerplay stand Marian Studenic nach einer unglücklichen Abwehr von Torhüter Lukas Herzog goldrichtig (3.). In der 14. Minute legte der 39-jährige Ladislav Nagy, der letzte Teamspieler der Weltmeistermannschaft von 2002, das 2:0 nach.

Komarek und Co. hätten durchaus höher in Rückstand sein können, doch kurz vor der Pause gelang entgegen dem Spielverlauf der Anschlusstreffer. Manuel Ganahl, der in der finnischen Liga in der gesamten Saison ohne Torerfolg geblieben war, traf zum 1:2 (19.).

Früh im Mitteldrittel erhöhten David Buc (23.) und Adam Liska (26.) auf 4:1. Im Schlussdrittel traf Martin Stajnoch im Konter (47.) zum auch in dieser Höhe verdienten 5:1-Endstand.