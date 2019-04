Sommerspiele Melk zeigen ab 19. Juni „Babylon“

Melk (APA) - Die Sommerspiele Melk präsentieren ab 19. Juni das Auftragswerk „Babylon“ in der Wachauarena. In den Hauptrollen sollen Maxi Blaha und Giuseppe Rizzo das Publikum als babylonisches Herrscherpaar in die Mystik längst vergangener Tage voller Prunk, Wohlstand und der Sehnsucht nach Höherem entführen, hieß es in einer Aussendung. Ab 10. Juli steht die Musikrevue „Fly me to the moon“ auf dem Programm.

Als Autoren von „Babylon“ fungieren Feridun Zaimoglu und Günter Senkel. „Fast wie ein Sommerspiele Who‘s who liest sich die Namensliste unseres diesjährigen Ensembles“, meinte Intendant Alexander Hauer, der auch Regie führt. Zu den Darstellern zählen weiters Sophie Prusa, Christian Kainradl, Ursula Leitner und Kajetan Dick. Dagmar Bernhard und Max Niemeyer werden sowohl im Schauspiel als auch in „Fly me to the moon“ zu sehen sein. Rita Sereinig wird wie im Vorjahr für Drehbuch und Regie der Musikrevue verantwortlich zeichnen. „50 Jahre nach der ersten Mondlandung bildet ein musikalisches Feuerwerk die Trägerrakete zu 50 Jahren Rock- und Popgeschichte“, hieß es vom Veranstalter.

(S E R V I C E - Sommerspiele Melk 2019, „Babylon“, 19.6.-3.8.2019; Musikrevue „Fly me to the moon“, 10.7.-14.8.2019. Infos: www.sommerspielemelk.at)