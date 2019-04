81-Jähriger bei Unfall mit Kleinmotorrad in Tirol schwer verletzt

Brixen im Thale (APA) - Ein 81-Jähriger hat am Samstag bei einem Unfall mit seinem Kleinmotorrad in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei kollidierte der Mann beim Linksabbiegen mit einem Pkw, gelenkt von einer 21-Jährigen. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung per Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.