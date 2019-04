Polnische Lehrer streiken - Maturaprüfungen in Gefahr

Warschau (APA/dpa) - Seit zwei Wochen streiken in Polen zahlreiche Lehrer - jetzt schaltet sich sogar die katholische Kirche ein. Der Warschauer Kardinal Kazimierz Nycz rief die Streitparteien am Abend des Karfreitags dazu auf, das Verbindende über das Trennende zu stellen.

„Was in den letzten Tagen in den Schulen und im Bildungswesen geschieht, das ist das Kreuz der Kinder, Lehrer und Erziehungsberechtigten, das wir gemeinsam tragen müssen, statt gegeneinander aufzutreten“, sagte er in einer Ansprache, die am Samstag auszugsweise im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Die Lehrergewerkschaft ZNP hatte zuvor angekündigt, den Streik auch nach den Osterfeiertagen fortzuführen, falls die Regierung in dem Tarifkonflikt nicht einlenke. Die Gewerkschafter fordern eine Gehaltserhöhung von 30 Prozent, da Lehrer trotz ihrer wichtigen Aufgabe weniger als die meisten anderen Berufsgruppen verdienten. Um dies durchzusetzen, werde man notfalls auch die nach Ostern stattfindenden Maturaprüfungen weiter boykottieren.

Wegen des Streiks war zuletzt ein großer Teil der polnischen Schulen geschlossen. Allein in Warschau weigerten sich nach Gewerkschaftsangaben 75 der 90 Gymnasien, die Zeugnisse der Abschlussklassen zu erstellen, ohne die die Schüler nicht zur Matura antreten können.