Paragleiter am Schafberg in steiles Gelände abgestürzt

St. Gilgen (APA) - Unmittelbar nach dem Start von der Spitze des Schafbergs (1.783 Meter) ist am Samstagvormittag ein Paragleiter aus Oberösterreich verunglückt. Der 23-jährige Gleitschirmflieger stürzte laut Polizeibericht aus einer Höhe von ungefähr 40 Metern in steiles Gelände ab. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und mit Verletzungen in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Der 23-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar und berichtete von einem Strömungsabriss, in dessen Folge der Gleitschirm zusammenklappte.