Tennis: Lajovic in Monte Carlo im Finale

Monte Carlo (APA) - Der Serbe Dusan Lajovic hat beim Masters-1000-Tennisturnier in Monte Carlo nach dem Erfolg über Dominic Thiem seinen Siegeszug fortgesetzt. Am Samstag erreichte der 28-Jährige durch ein 7:5,6:1 gegen den Russen Daniil Medwedew das Endspiel. Dort spielt er am Sonntag entweder gegen den elffachen Sieger Rafael Nadal (ESP) oder den Italiener Fabio Fognini um seinen ersten Karriere-Titel.