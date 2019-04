Vier Personen bei Verkehrsunfall in Oberösterreich verletzt

Vorchdorf (APA) - In Vorchdorf (Bezirk Gmunden) sind am Samstag kurz nach Mittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 45-jähriger Mann war unmittelbar zuvor mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt gefahren und dürfte ein von links kommendes Auto übersehen haben. Während der Lenker und sein Sohn (17) den Unfall leicht verletzt überstanden, wurde die 49-jährige Ehefrau des Mannes am Beifahrersitz schwer verletzt.

Die Frau wurde nach der Versorgung vom Notarzt vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen. Auch der Fahrer des zweiten Autos (20) zog sich leichte Verletzungen zu.