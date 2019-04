Fußball: Rapid nach 2:2 in Altach nur noch 3 Punkte vor Mattersburg

Wien (APA) - Rapid hat im vierten Spiel der Bundesliga-Qualifikationsgruppe erstmals Punkte liegengelassen. Die Hütteldorfer erkämpften am Samstag dank zwei späten Treffern in Altach ein 2:2 und liegen damit nur noch drei Punkte vor dem SV Mattersburg, der gegen Wacker Innsbruck einen 3:1-Heimsieg feierte.

Das Schlusslicht aus Tirol liegt weiterhin zwei Punkte hinter dem Vorletzten Hartberg, der bei der Admira 1:2 verlor. Die Südstädter schoben sich an Altach vorbei an die dritte Stelle. Am Sonntag steigen in der Meistergruppe die Partien St. Pölten - Salzburg, Sturm Graz - WAC (jeweils 14.30 Uhr) und Austria - LASK (17.00 Uhr).