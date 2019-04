Eishockey: Ergebnis Länderspiel Österreich - Slowakei 1:2 n.P.

Innsbruck (APA) - Ergebnis eines Eishockey-Länderspiels am Samstag in Innsbruck: Österreich - Slowakei 1:2 n.P. (0:1,1:0,0:0;0:0;0:1). Innsbruck, 1.380. Tore: Zwerger (25.) bzw. Bakos (2./PP2), Studenic (entscheidender Penalty). Strafminuten: 16 bzw. 10.

Österreich: Kickert - Maier, Lindner; Schlacher, Payr; Kirchschläger, Jakubitzka; Vallant, Matzka - M. Ulmer, Baumgartner, Ganahl; Hofer, Haudum, Zwerger; Cijan, Gaffal, Macierzynski; Pöschmann, Maxa, Wachter.

Nächste Österreich-Spiele am Donnerstag (19.30) in Regensburg und am Samstag (20.00) in Deggendorf gegen Deutschland.