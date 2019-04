Fußball: Leipzig nach 2:1 bei Gladbach klar auf Champions-League-Kurs

Mönchengladbach (APA) - RB Leipzig marschiert in der deutschen Fußball-Bundesliga unaufhaltsam in Richtung Champions League. Am Samstag feierten Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Co. einen 2:1-(1:0)-Auswärtserfolg in Mönchengladbach und sind vier Spiele vor dem Ende kaum mehr aus den Top-Vier zu verdrängen. Die drittplatzierten „Bullen“ liegen bereits zehn Punkte vor den fünftplatzierten Gladbachern.

Marcel Halstenberg traf für die Gäste, bei denen Sabitzer und Laimer durchspielten, Stefan Ilsanker aber nicht im Kader stand, doppelt (17./Elfer, 53.). Gladbach durfte dank Alassane Plea (61.) hoffen, ging letztlich aber leer aus und muss damit weiter um einen Europacup-Startplatz bangen.