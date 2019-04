Hittisau (APA) - Ein 15-jähriger Mopedlenker ist am Samstag in Hittisau im Bregenzerwald mit einem Motorradlenker (62) kollidiert. Nach Angaben der Polizei fuhr der Jugendliche von einer Wiese kommend in die Riefensberger Straße (L22) ein und stieß mit dem 62-jährigen Biker rechtwinkelig zusammen.

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Feldkirch geflogen. Der 62-Jährige wurde in das Krankenhaus in Bregenz eingeliefert.