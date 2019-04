42-Jährige stürzte in Tiroler Klettergarten rund zehn Meter ab

Wien/Scharnitz (APA) - Eine 42-Jährige ist am Samstag in einem Klettergarten in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) rund zehn Meter abgestürzt. Laut Polizei dürfte ein Sicherungsfehler schuld gewesen sein. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die Deutsche war gemeinsam mit einer 52-jährigen Landsfrau zu einer Tour im Klettergarten „Sonnenplatten“ aufgebrochen. Beim gegenseitigen Abseilen kam es dann gegen 13.30 Uhr zu dem Unglück. Die Erhebungen zur Unfallursache waren vorerst noch nicht abgeschlossen.