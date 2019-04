Osterfeuer setzte im Südburgenland Gartenhütte in Brand

Pinkafeld (APA) - Samstagabend ist in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) eine Gartenhütte in Brand geraten. Laut Feuerwehr dürfte ein Osterfeuer auf dem Kalvarienberg auf die Hütte und einen angrenzenden Holzstoß übergegriffen haben. Das Auffinden des Einsatzortes habe sich aufgrund mehrerer Osterfeuer in der Umgebung schwieriger als sonst gestaltet, so die Feuerwehr Pinkafeld.

19 Feuerwehrleute brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Laut Landessicherheitszentrale ist es in der Nacht auf Sonntag im Burgenland ansonsten zu keinen nennenswerten Zwischenfällen mit Osterfeuern gekommen.