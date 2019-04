Rabat (APA) - Bettina Plank hat drei Wochen nach Karate-EM-Silber beim Premier-League-Turnier in Rabat den dritten Platz belegt. Im kleinen Finale der Klasse bis 50 kg setzte sich Plank gegen Ku Tsui-Ping aus Taiwan mit 5:1 durch und holte wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020.

Alisa Buchinger, die sich am Vortag an Schienbein und Knie verletzt hatte, unterzieht sich am Dienstag einer Untersuchung in Salzburg.