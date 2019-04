Amaq: IS bekannte sich zu Angriff auf Ministerium in Kabul

Kabul (APA/Reuters) - Die Extremistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat sich zu dem Anschlag auf das Kommunikationsministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Samstag bekannt. Dies meldete die IS-Nachrichtenagentur Amaq am Sonntag.

Bei dem Anschlag waren sieben Menschen getötet worden, darunter vier Zivilisten und drei Polizisten. Drei Angreifer wurden von den Sicherheitskräften getötet, ein weiterer sprengte sich zu Beginn der Attacke mit einer Bombe vor dem Ministerium in die Luft.

Der IS ist seit 2015 in Afghanistan aktiv und bekämpft sowohl die radikalislamischen Taliban als auch afghanische und US-amerikanische Soldaten. Das US-Militär vermutet etwa 2.000 IS-Kämpfer in dem Land.