Rad: Großschartner gewann als erster Österreicher WorldTour-Rundfahrt

Istanbul (APA) - Felix Großschartner ist am Ostersonntag Bedeutendes gelungen. Der 25-Jährige feierte bei der Türkei-Rundfahrt als erster Österreicher einen Sieg in einem Etappenrennen der WorldTour. Nachdem er am Vortag als Bester bei der Bergankunft in Kartepe die Gesamtführung übernommen hatte, fixierte der Marchtrenker auf der Schlussetappe nach Istanbul (172 km) seinen Gesamterfolg mit 19 Sekunden Vorsprung.

Großschartner sorgte mit dem Erfolg vor dem Italiener Valerio Conti und dem Eritreer Merhawi Kudus (+25) auch für den ersten Sieg seines Bora-Teams in einem WorldTour-Etappenrennen. Die Türkei-Rundfahrt war allerdings schwächer besetzt als andere Rennen dieser Kategorie.