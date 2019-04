Fußball: Dovedan führte Heidenheim zum Sieg

Heidenheim (APA) - Nikola Dovedan hat beim 3:0-Sieg seines FC Heidenheim in der zweiten deutschen Liga groß aufgespielt. Der Fußball-Profi aus Niederösterreich erzielte am Sonntag die letzten beiden Treffer der Schwaben gegen St. Pauli und hält nun bei acht Toren in der laufenden Saison. Der 1. FC Köln unterlag mit Louis Schaub und Florian Kainz bei Dynamo Dresden 0:3 und musste seine Aufstiegsfeier verschieben.

Im Abstiegskampf landete Ingolstadt einen 3:0-Sieg bei Arminia Bielefeld. Darmstadt und Bochum trennten sich 0:0, bei den Gästen ging ÖFB-Legionär Lukas Hinterseer diesmal leer aus. Regenburg besiegte Magdeburg 1:0.

An der Tabellenspitze hat Köln sechs Punkte Vorsprung vor dem Hamburger SV, der am Samstag nur ein 1:1-Remis gegen Aue erreichte. Heidenheim verbesserte sich dank des überzeugenden Sieges auf den fünften Platz. Auf den dritten Platz, der zur Relegation berechtigt, fehlen nur zwei Zähler. Im Tabellenkeller machte der Liga-17. Ingolstadt Boden gut, die Bayern liegen nur noch einen Punkt hinter Magdeburg auf dem Relegationsplatz.