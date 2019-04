Pakistanischer Ministerpräsident Khan zu Besuch im Iran

Teheran (APA/dpa) - Der pakistanische Premier Imran Khan ist zu einem Staatsbesuch im Iran eingetroffen, wo am Montag ein Treffen mit Präsident Hassan Rouhani in Teheran bevorsteht. Medienberichten zufolge soll es dabei um den Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und eine engere Zusammenarbeit an der gemeinsamen Grenze gehen. Dort kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit bewaffneten Drogenbanden.

Beobachter in Teheran spekulieren, dass Khan während seines zweitägigen Besuchs auch zwischen den regionalen Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien vermitteln könnte. Darum hatte sich bereits sein Vorgänger Nawaz Sharif erfolglos bemüht. Nach der Ankunft besuchte Khan am Sonntag zunächst den Imam-Reza-Schrein in Mashhad im Nordosten des Landes, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete.