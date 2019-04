Tischtennis: Siege für Mischek und Levenko in ersten WM-Quali-Spielen

Budapest (APA) - Karoline Mischek und Andreas Levenko sind am Sonntag erfolgreich in die Einzel-Qualifikation der Tischtennis-WM in Budapest gestartet. Mischek hatte gegen Oguljennet Nyyazgylyjova aus Turkmenistan mit 4:0 (3,6,4,7) keine Probleme. Auch Levenko besiegte Chang Hoi Wa aus Macau 4:0 (5,7,8,8). Mit weiteren Siegen in ihren Montag-Spielen würden die beiden Österreicher ins Hauptfeld aufsteigen.