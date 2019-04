Fußball: Hertha und Hannover trennten sich 0:0

Berlin (APA) - Hertha BSC und Hannover 96 haben sich am Sonntag in einer an Höhepunkten armen Partie in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 getrennt. Bei den elftplatzierten Berlinern wurde Valentino Lazaro nicht in den Kader nominiert, beim Schlusslicht aus Hannover waren Kevin Wimmer und Samuel Sahin-Radlinger Ersatz.