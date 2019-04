Fußball: Bayern-Frauen verloren CL-Semifinal-Hinspiel gegen Barca 0:1

München (APA) - Für das Frauen-Team des FC Bayern hat es im Kampf um den Einzug ins Finale der Fußball-Champions-League einen Rückschlag gesetzt. Die Münchnerinnen kassierten am Sonntag im Semifinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona eine 0:1-Heimniederlage. Die ÖFB-Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Carina Wenninger saßen bei den Verliererinnen auf der Bank.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel gewann Olympique Lyon vor eigenem Publikum gegen Chelsea mit 2:1. Die Retourmatches steigen am kommenden Sonntag. Das Finale geht am 18. Mai in Budapest über die Bühne.