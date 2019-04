Zwettl (APA) - Ergebnis DenizBank Volley League vom Sonntag - Finale (best of seven) - 4. Spiel in Zwettl:

Union Raiffeisen Waldviertel - SK Posojilnica Aich/Dob 3:0 (22,22,16). Stand in der Serie: 1:3. Spiel fünf am Mittwoch (20.25 Uhr) in Bleiburg.