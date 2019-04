Fußball: Paris SG dankte Feuerwehr für Einsatz bei Notre-Dame-Brand

Paris (APA/dpa) - Mit speziellen Trikots und einer Videobotschaft hat sich Frankreichs neuer Fußball-Meister Paris Saint-Germain bei der Feuerwehr für deren Einsatz beim Brand der Kathedrale Notre-Dame bedankt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel lief in der Partie gegen Monaco am Sonntagabend in Trikots mit dem Logo der Kathedrale auf der Brust auf. Auf der Tribüne wurde ein großes Banner der Kirche gezeigt.

Die Spieler würdigten in einem kurzen Video, das der Club unter anderem über Twitter verbreitete, den Einsatz der Feuerwehrleute. Einige der Einsatzkräfte und deren Kinder waren auch bei der Partie am Sonntag im Stadion. Der Hauptstadt-Club kündigte zudem an, eine auf 1.000 Stück limitierte Auflage des Sonder-Trikots verkaufen zu wollen. Der Erlös soll an Feuerwehrverbände gespendet werden.

Ein Großbrand hatte die Kathedrale im Herzen der französischen Hauptstadt am vergangenen Montag schwer beschädigt. Hunderte Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um das Feuer zu löschen.