Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail 1 - Volksbegehren

Wien (APA) - Der Beschluss der Mindestsicherung dominiert die kommende Plenarwoche des Nationalrats, die direkt an die Osterferien anschließt. Weiters fixiert wird etwa das Anti-Gold-Plating-Gesetz. Noch einmal behandelt werden die Volksbegehren zu den Themen Frauen und ORF-Gebühren.

Im folgenden das (provisorische) Programm im Detail.

MITTWOCH, 24. April - Beginn 12 Uhr:

1. GEDENKMINUTE

Die Sitzung beginnt mit einer Gedenkminute für die kürzlich verstorbene steirische ÖVP-Abgeordnete Barbara Krenn. Tags darauf wird Karl Schmidhofer als neuer Mandatar angelobt.

2. AKTUELLE STUNDE

Das Thema der „Aktuellen Stunde“ wird von den NEOS vorgegeben und richtet sich an Medienminister Gernot Blümel (ÖVP): „Diese Regierung hat keine Ahnung vom Internet“.

3. FRAUEN-VOLKSBEGEHREN

Im Nationalrat abschließend behandelt wird das Frauenvolksbegehren, das im Vorjahr von knapp 482.000 Personen bzw. 7,6 Prozent der Stimmberechtigten unterstützt wurde. Zu den wichtigsten Anliegen gehörten die Gleichstellung bei Gehältern, die Einführung einer 30-Stunden-Woche sowie der kostenlose Zugang zu Verhütungsmitteln.

4. ORF-VOLKSBEGEHREN

Gut 330.000 Personen hat die Christen-Partei zur Unterstützung ihres ORF-Volksbegehrens im Vorjahr motiviert. Ziel war eine Abschaffung aller Gebühren sowie ein Aus für „parteipolitische Einflussnahme auf die Organe des ORF“.

5. KULTUR-ANTRÄGE

Behandelt werden drei Anträge aus dem Kulturbereich in einer gemeinsamen Debatte. So will die SPÖ eine organisatorisch-strukturelle Neuaufstellung bei Bundesmuseen und Nationalbibliothek und einen freien Museumssonntag. Während diese beiden Anträge kaum Chancen haben, dürfte eine Initiative der NEOS angenommen werden. Bei dieser geht es darum, dass auch jene digitalen Quellen archiviert werden, die das politische Geschehen abbilden.

6. KONSULARISCHES

Die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben, die derzeit nur auf dem Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen und einer Reihe relevanter Materiengesetze beruht, wird in einem eigenen Gesetz geregelt. Eingeschränkt werden kann die Hilfe im Ausland etwa dann, wenn Informationen über Gefahrensituationen unzureichend berücksichtigt wurden oder nicht selbst die zumutbare finanzielle Vorsorge für den Auslandsaufenthalt, die medizinische Behandlung oder die Heimreise getroffen wurde. Die Hilfe im Ausland kann gänzlich von den Vertretungsbehörden abgelehnt werden, wenn Personen unter anderem versuchen, konsularischen Schutz unter Angabe falscher Tatsachen in Anspruch zu nehmen oder nur unter Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit anderer geschützt werden können. Keine Hilfe soll es auch für Personen geben, die etwa eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellen.

7. GOLD PLATING

Dem Gold Plating, der Übererfüllung von EU-Vorgaben widmet sich der Nationalrat gesetzlich. Rund 50 Bestimmungen fallen. Die Änderungen im Bereich von Mitteilungs-, Melde-, Zulassungs- und Prüfpflichten betreffen im Einzelnen Unternehmensgesetzbuch, Bankwesengesetz, Alternative-Investmentfonds-Managergesetz, Einlagensicherungs-und Anlegerentschädigungsgesetz, Börsegesetz, Immobilien-Investmentfondsgesetz, Investmentfondsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, Bilanzbuchhaltungsgesetz und das Abfallwirtschaftsgesetz. Weitere Maßnahmen sollen im Herbst auf den Prüfstand gestellt werden.

8. SACHVERSTÄNDIGE

Sachverständige und Dolmetscher sollen künftig mittels Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes von den Sicherheitskontrollen beim Betreten von Gerichtsgebäuden ausgenommen werden. Neu ist für diese Personengruppe auch die Verpflichtung, Gutachten und Übersetzungen im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs einzubringen.

9. TSHAFTUNG

Ein NEOS-Gesetzesantrag dreht sich um die Amtshaftung. Konkret geht es darum, dass sich die im Amtshaftungsgesetz geregelte Haftung öffentlicher Rechtsträger derzeit nur auf in Geld messbare Schäden bezieht. Betroffene können hingegen nicht die Unterlassung kreditschädigender Behauptungen erwirken, wenn das Organ in Vollziehung der Gesetze gehandelt hat. Die NEOS fordern hier eine Änderung.

