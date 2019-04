Nationalrat: Die Plenarwoche 3 - Neues zu E-Scootern

Wien (APA) - 4. NAGOYA

Abgesegnet wird ein Gesetz, mit dem sich Österreich zur Umsetzung des Protokolls von Nagoya verpflichtet. Bei diesem Abkommen geht es um einen Erhalt biologischer Vielfalt, speziell auch um die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergebenden Vorteile. Das Gesetz legt das Nachhaltigkeitsministerium als zuständige Behörde mit entsprechenden Kontrollverpflichtungen fest.

5. AKW

Ein Entschließungsantrag der Koalition fordert die Regierung auf, weiterhin alle diplomatischen und politischen Mittel auszuschöpfen, um den Ausbau von erneuerbaren Energien europaweit voranzutreiben und Atommüll-Endlager in Grenznähe zu Österreich zu verhindern.

6. RH-Bericht ALBERTINA

Ein Rechnungshof-Bericht zur Albertina kritisiert die hohen Kosten, die durch die Übernahme der Sammlung Essl entstanden waren. Ebenfalls zu hinterfragen sei der Gratiseintritt für den Verein der Freunde der Albertina oder die Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste, was dem Haus von 2014 bis 2016 einen Einnahmenentgang von 50.000 Euro beschert habe.

6. RH-Berichte ART FOR ART/ORF

Kritisch setzte sich der Rechnungshof mit der „Art for Art Theaterservice GmbH“ auseinander. Der Verkauf von Liegenschaften hätte mehr ergeben können, zudem waren den Prüfern die Personalkosten zu hoch. Bei den ORF-Landesstudios wurde etwa bemängelt, dass Einsparungspotenziale bei den Produktionskosten von „Bundesland Heute“ nicht gehoben worden seien. Schließlich kommt noch ein älterer RH-Bericht zum Aufruf, der sich mit Meldungen des Bildungsressorts über die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte mit Beteiligungsunternehmen auseinandersetzt.

7. E-SCOOTER

E-Scooter unterliegen künftig den gleichen Regelungen wie Fahrräder. Das heißt, dass Radwege benutzt werden müssen und Gehwege in der Regel tabu sind. Allerdings können die zuständigen Behörden einzelne Gehsteige für Klein- und Miniroller mit maximal 600 Watt und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h per Verordnung freigeben. Bewegen dürfen sie sich dort jedoch nur in Schritt-Geschwindigkeit. Für die Lenker gibt es auch das Verbot, ohne Freisprecheinrichtung zu telefonieren sowie ein Alkohol-Limit von 0,8 Promille. Überdies müssen E-Scooter mit einer wirksamen Bremsvorrichtung und Rückstrahlern bzw. Rückstrahlfolien ausgestattet sein. Bei Dunkelheit und schlechter Sicht sind auch Vorder- und Rücklicht verpflichtend.

Ferner in der Novelle enthalten ist, dass Reitverbote und die „Blaulichtsteuer“ für die berittene Polizei nicht gelten. Künftig können außerdem auch Leichenwagen die Rettungsgasse benutzen.

In der gleichen Debatte behandelt wird eine Novellierung des Bundesstraßen-Mautgesetzes, die zum Ziel hat, umweltfreundliche Lkw mit reinem Elektroantrieb bzw. reinem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu fördern. Für sie wird ab 2020 ein eigener Tarif für die fahrleistungsabhängige Maut auf Autobahnen und Schnellstraßen gelten. Weiteres Ziel der Gesetzesänderung ist es, Mautprellerei effektiver entgegenwirken und Bürokratie reduzieren. So sind die Mautaufsichtsorgane künftig auch befugt, Ersatzmauten einzuheben. Sie können damit auch Autofahrer zur Kasse bitten, die Wochen oder Monate zuvor von einer Überwachungskamera ohne gültige Vignette ertappt wurden und die geforderte Ersatzmaut zwischenzeitlich noch nicht bezahlt haben.

~ WEB http://orf.at ~ APA037 2019-04-22/06:01