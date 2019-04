Nationalrat: Die Plenarwoche 4 - Neues für Patentanwälte

Wien (APA) - 8. LUFTVERKEHR

Abgesegnet wird ein Protokoll zur Änderung des EU-US-Luftverkehrsabkommens. Dieses schafft zusätzliche Möglichkeiten für Investitionen und einen weiteren Marktzugang. Zudem wird der Umwelt-Artikel neu gefasst und ein Artikel zur „sozialen Dimension“ in das Abkommen eingefügt. Darin wird etwa ausdrücklich festgehalten, dass das Abkommen nicht darauf gerichtet ist, arbeitsrechtliche Normen zu gefährden.

9. PATENTANWÄLTE

Neben einer Klärung der Voraussetzungen für die Ausübung der Patentanwaltschaft sollen auch die Möglichkeiten für die patentanwaltliche Berufstätigkeit erweitert werden. So soll ein rechtswissenschaftliches Grundstudium Ausbildungserfordernis für die Eintragung in die Liste der Patentanwälte werden. Ein förmliches Anmeldeverfahren für die Patentanwaltsprüfung soll bürokratische Vereinfachungen bringen. Zu den bisher möglichen Rechtsformen für die Gründung von Patentanwalts-Gesellschaften kommt nun auch die Patentanwalts-GmbH & Co KG hinzu.

10. Erste Lesung - KONTROLLAUSSCHÜSSE

Die SPÖ hätte gerne zwei zusätzliche Unterausschüsse im Nationalrat, die sich beide der Kontrolle der Geheimdienste verschreiben sollen. Einer soll sich dem Bereich Inneres widmen, der andere der Landesverteidigung.