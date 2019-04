Obersteirer schlitterte mit Motorrad unter Leitschiene - verletzt

Kapfenberg (APA) - Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat sich am Ostersonntag in der Obersteiermark bei einem Sturz schwer verletzt. Er war von Kapfenberg kommend in Richtung Mariazell gefahren und in einer Rechtskurve zu Boden gefallen. Er schlitterte unter eine Leitschiene. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in das LKH Graz, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.