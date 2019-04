Notlandung von tschechischer Paragleiterin in oststeirischem Wald

Passail (APA) - Eine 42-jährige Tschechin ist am Ostersonntag mit ihrem Paragleiter in der Oststeiermark in Turbulenzen geraten. Sie musste den Rettungsschirm öffnen und im Wald in den Raaber Bergen (Bezirk Weiz) notlanden. Zeugen beobachteten die Notlandung, fanden die Frau in den Seilen an einem Baum in 15 Meter Höhe hängend und riefen die Einsatzkräfte. Die Flugsportlerin wurde unverletzt gerettet.