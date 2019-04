Ukraine-Wahl - In Österreich lebende Ukrainer wählten Poroschenko

Kiew/Wien (APA) - In Österreich lebende Ukrainer haben am Sonntag auch beim zweiten Durchgang der ukrainischen Präsidentschaftswahlen mehrheitlich für den noch amtierenden Präsidenten gestimmt. Petro Poroschenko kam in der ukrainischen Botschaft in Wien auf 66,36 Prozent der abgegeben, gültigen Stimmen, sein Herausforderer Wolodymyr Selenskyj lediglich auf 31,52 Prozent.

Zumindest in Österreich punktete Poroschenko mit seinem Schlusswahlkampf: Seit dem ersten Wahlgang am 31. März konnte er um 20,24 Prozent zulegen, der Anteil seines Konkurrenten Selenskyj wuchs hingegen nur um 12,13 Prozent an. Mit 1.100 abgegebenen Stimmen lag die Wahlbeteiligung im einzigen ukrainischen Wahllokal in Österreich am Sonntag höher als im ersten Wahlgang. Vor drei Wochen hatten lediglich 954 Ukrainer an den Wahlen teilgenommen.

Das Wahlergebnis in Österreich entspricht in etwa dem Ergebnis der Oblast von Lwiw (Lemberg), wo Petro Poroschenko auf 63,07 Prozent der Stimmen kam. Diese westukrainische Oblast mit historischen Verbindungen zu Österreich war am Sonntag die einzige Region innerhalb der Ukraine, in der der amtierende Präsident siegte. Abgesehen davon konnte Poroschenko lediglich außerhalb der Ukraine reüssieren, wo für ihn weltweit 54,73 Prozent von knapp 60.000 wählenden Auslandsukrainern votierten.

(Alternative Schreibweisen: Wladimir Selenski)