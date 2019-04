Donnerskirchen (APA) - Eine 15-jährige Radfahrerin ist am frühen Sonntagabend in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden, berichtete die Polizei. Das Mädchen aus dem Bezirk Neusiedl am See war aus unbekannter Ursache an der Kreuzung einer Gemeindestraße mit der B 15 von dem Auto erfasst worden.

Sie wurde gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Straße geschleudert. Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.