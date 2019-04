IS-Terrormiliz reklamierte Angriff in Saudi-Arabien für sich

Riad (APA/dpa) - Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat einen Angriff auf eine Zentrale der saudi-arabischen Sicherheitskräfte für sich reklamiert. Die Angreifer seien Kämpfer des „Islamischen Staates“ gewesen, meldete das IS-Sprachrohr Amaq am Sonntagabend.

Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle der Terrormiliz im Internet verbreitet.

Saudi-arabische Sicherheitskräfte hatten am Wochenende nach eigenen Angaben in der Stadt Zulfi (Al-Sulfi) einen Terrorangriff abgewehrt und dabei vier Menschen getötet. Eine Terrorgruppe habe versucht, die Zentrale der Sicherheitskräfte zu stürmen, erklärte ein Sprecher der saudi-arabischen Staatssicherheit, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete.

Alle vier Angreifer seien getötet worden, hieß es weiter. Drei Sicherheitskräfte wurden demnach verletzt. Zulfi liegt rund 250 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Riad.

In den sozialen Medien kursierten Fotos und Videos, die vier Leichen am Tatort zeigen sollen, eine davon in einem Auto. Demnach wurden die Angreifer offenbar außerhalb der Polizeizentrale gestoppt, bevor sie einen Kontrollpunkt passieren konnten. Die Aufnahmen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Terroranschläge in Saudi-Arabien gegeben.