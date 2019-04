Finanzinvestoren erhöhen Druck auf Uniper - Knight für Abspaltung

Düsseldorf (APA/Reuters) - Wenige Wochen vor der Hauptversammlung des Energiekonzerns Uniper hat ein weiterer Finanzinvestor den Druck auf den Vorstand erhöht. Der Großaktionär Knight Vinke warf dem vom finnischen Versorger Fortum ins Visier genommenen Unternehmen in einem Reuters am Montag vorliegenden Schreiben Handlungsunfähigkeit vor.

Ursache hierfür sei, dass sich Uniper und sein mit knapp 50 Prozent größter Aktionär Fortum seit über einem Jahr nicht auf eine gemeinsame Strategie verständigt hätten. „Uniper verfolgt aktuell eine Strategie, die offensichtlich von der Mehrheit ihrer Aktionäre nicht mitgetragen wird.“ Dieser Umstand nütze keinem der Beteiligten - weder dem Unternehmen noch seinen Aktionären und Mitarbeitern. Der Investor hält gut fünf Prozent an Uniper.

In dem vom 18. April datierten Schreiben an die Uniper-Führung fordert Investor Eric Knight mit seiner Gesellschaft KVIP International, auf der Hauptversammlung des Düsseldorfer Konzerns am 22. Mai die Tagesordnung zu ergänzen. Der Vorstand solle angewiesen werden, die Abspaltung der Sparte Internationale Erzeugung vorzubereiten. Hierzu gehört das russische Stromgeschäft. Eine Sonderregelung in Russland verhindert bisher, dass Fortum die Mehrheit an Uniper übernehmen kann. Sollte dieser Beschluss keine Mehrheit finden, solle der Vorstand angewiesen werden, die Abspaltung der im Geschäftssegment Europäische Erzeugung enthaltenen Aktivitäten in Schweden vorzubereiten. Hierzu zählt das Unternehmen Sydcraft, dem die Wasserkraft- und Kernkraftwerke von Uniper in Schweden gehören.

Uniper hatte die Forderungen am Donnerstagabend veröffentlicht und erklärt, diese zu prüfen. Knight Vinke fordert eine Antwort bis zum 26. April. In der Begründung hieß es: „Im Falle des ersten Beschlusses würde die Abspaltung dazu führen, dass Uniper nicht mehr den mit einer derart umfangreichen Investition in Russland verbundenen politischen Risiken und Währungsrisiken ausgesetzt wäre. Die Abspaltung nach dem zweiten Beschlussvorschlag würde es Investoren, denen es derzeit aufgrund des ganz erheblichen ‚carbon footprint‘ unmöglich ist, in Uniper zu investieren, erlauben, ausschließlich in Sydkraft zu investieren und damit ein Investment fördern, das zu einer höheren Gesamtbewertung führen würde.“

Uniper hatte bereits die Tagesordnung des Aktionärstreffens um einen Antrag des Finanzinvestors Elliott ergänzt, der knapp 18 Prozent an der früheren E.ON-Tochter hält. Darin wird der Vorstand von Uniper aufgefordert, den Weg zu einem Beherrschungsvertrag durch Fortum zu ebnen. Knight Vinke kündigte an, „für alle vernünftigen Beschlussvorschläge - und nicht nur für unsere eigenen - zu stimmen, solange sie Fortum und Uniper helfen, eine solche Einigung zu erzielen, die mit unseren treuhänderischen Pflichten vereinbar ist“.