Kellerbrand im Bezirk Baden: Bewohner und Katzen ins Freie gebracht

Bad Vöslau (APA) - In Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist am Montagnachmittag ein Brand im Keller eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte über Leitern vier Bewohner, unter ihnen ein Kleinkind, in Sicherheit. Sie wurden dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Außerdem wurden zwei Katzen gerettet, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung.

Die Einsatzkräfte waren gegen 15.00 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus den Kellerfenstern, das Stiegenhaus war ebenfalls stark verqualmt. Die Flammen wurden unter Atemschutz gelöscht. Gleichzeitig wurden Stiegenhaus und Teile des Kellers belüftet. Ein Atemschutztrupp kontrollierte alle Wohnungen im Gebäude und brachte dabei noch zwei Katzen ins Freie.

Um 15.50 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig. Die Feuerwehr musste die betroffenen Kellerabteile unter Atemschutz ausräumen, die gelagerten Gegenstände durch ein Fenster ins Freie bringen und dort nochmals ablöschen. Ausgerückt waren die FF Stadt Bad Vöslau und Gainfarn, Rettungskräfte samt Notarzt sowie die Polizei. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Die Brandursache sei vorerst unbekannt, hieß es.