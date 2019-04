Zwei Biker rasten in Niederösterreich mit 143 km/h durch 70er-Zone

Gutenstein (APA) - Zwei Motorradlenker sind am Osterwochenende in der Kalten Kuchl (Bezirk Wiener Neustadt-Land) mit 143 km/h durch eine 70er-Zone gerast. Die beiden Ungarn im Alter von 44 und 46 Jahren wurden am Samstag gegen 11.00 Uhr in Gutenstein mittels Laserpistole gemessen. Es erfolgten Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag mit.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit (abzüglich der Toleranzgrenze) wurde um 68 km/h überschritten. „Die Angezeigten konnten infolge sprachlicher Barrieren keine Rechtfertigung abgeben“, berichtete die Exekutive.