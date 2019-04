Frau stürzte bei Bergtour in der Obersteiermark - schwer verletzt

Vordernberg (APA) - Eine 34-jährige Alpinistin aus dem Bezirk Deutschlandsberg ist am Nachmittag des Ostermontags bei einer Bergtour in der Obersteiermark schwer verletzt worden. Die Frau war mit anderen Bergsteigern am Rottörl in den Eisenerzer Alpen unterwegs gewesen. Beim Abstieg stürzte sie und musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Die Frau war mit einer Gruppe Alpinisten auf der Hirnalm bei Trofaiach (Bezirk Leoben) losmarschiert und weiter entlang des markierten Grete Klinger-Klettersteigs in Richtung Rottörl - Gemeindegebiet von Vordernberg - gegangen. Am Rottörl stellten sie fest, dass sie für den Abstieg Richtung Krumpensee mehrere große Schneefelder passieren müssten. Sie entschieden sich daher, über den Vordernbergerzinken bzw. über die Weidtalrinne im nicht markierten alpinen Gelände abzusteigen. Auf etwa 1.400 Meter Seehöhe stürzte die 34-Jährige und verletzte sich am linken Knie. Die Gruppe verständigte per Mobiltelefon die Landeswarnzentrale.