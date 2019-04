„3 Engel für Charlie“-Star Lucy Liu erhält Hollywood-Stern

Los Angeles (dpa/APA) - Sexy und schlagkräftig - so hat Lucy Liumit ihren Kinofilmen „3 Engel für Charlie“ oder „Kill Bill“ in Hollywood für Furore gesorgt. Nun wird die chinesisch-stämmige Amerikanerin in der Filmmetropole mit einem Stern verewigt. Am 1. Mai soll die Schauspielerin die Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“ enthüllen. Liu erhält den 2662. Stern.

Als Gastrednerinnen sind ihre Kolleginnen Demi Moore und Rhea Perlman eingeladen. Mir der Komikerin Perlman drehte Liu 1996 die TV-Sitcom „Eine Hausfrau zum Knutschen“ („Pearl“). Moore spielte 2003 an der Seite des Trios Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore in „3 Engel für Charlie – Volle Power“ mit. Der Original-Film um drei junge Privatdetektivinnen und ihren mysteriösen Chef Charlie war schon im Jahr 2000 ein Kinohit.

Im Fernsehen wurde Liu vor allem durch die Anwaltsserie „Ally McBeal“ (1998–2002) und durch die seit 2012 in den USA laufende Krimi-Serie „Elementary“ bekannt.