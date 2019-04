Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat will an die Wall Street

New York (APA/AFP) - Der US-Nahrungsmittelproduzent Beyond Meat, der Fleischersatz für Burger und Tacos herstellt, will an die New Yorker Börse. Das Unternehmen will 8,75 Mio. Aktien zum Preis von maximal 21 Dollar (18,7 Euro) ausgeben und damit bis zu 183,75 Mio. Dollar (163,3 Mio. Euro) einnehmen, wie aus den bei den Finanzbehörden eingereichten Papieren hervorgeht. Damit wäre Beyond Meat rund 1,2 Mrd. Dollar wert.

Das im Zuge des Börsengangs eingesammelte Geld will das Unternehmen unter anderem für Investitionen in den Herstellungsprozess sowie in Forschung und Entwicklung nutzen. Beyond Meat wächst derzeit stark und vergrößert seinen Umsatz stetig, ist aber nicht profitabel. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen einen Verlust von 30 Mio. Dollar.

Beyond Meat profitiert stark vom Trend zu veganen oder vegetarischen Fleisch-Alternativen in den USA, vor allem beim beliebten Burger. Das Unternehmen strebt dabei wie so viele andere Produzenten danach, die Alternativen hinsichtlich Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz nahe an das Original aus Fleisch zu bringen. Zu den ersten Investoren von Beyond Meat gehörten Microsoft-Gründer Bill Gates und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio.