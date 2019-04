„Ratten-Gedicht“: Strache 2 - „Um Schaden von Partei abzuwenden“

Wien/Braunau am Inn (APA) - Der Rücktritt des Braunauer Vizebürgermeisters Christian Schilcher erfolgt laut Strache, „um Schaden von der Partei abzuwenden“. Schilchers „Ratten-Gedicht“ stelle ein Fehlverhalten dar, das nicht mit Grundsätzen der FPÖ vereinbar sei. „Er hat im wahrsten Sinn des Wortes in den politischen Müll gegriffen“, sagte Strache bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Schilcher habe seine Entscheidung zum Rücktritt aus Amt und Partei von sich aus getroffen, sagte Strache.

Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner meinte dazu auf APA-Anfrage, er nehme den Rücktritt zur Kenntnis. Selbst denkt Haimbuchner nicht an Rücktritt - die oberösterreichische SPÖ hatte dies ja verlangt und will diese Forderung in einer Pressekonferenz zu Mittag noch einmal bekräftigen.

