Basketball: Phoenix Suns trennten sich von Trainer Kokoskov

Phoenix (Arizona) (APA/dpa) - Der erste in Europa geborene NBA-Cheftrainer, Igor Kokoskov, ist seinen Job nach nur einer Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wieder los. Die Phoenix Suns trennten sich nach einer enttäuschenden Saison mit nur 19 Siegen in 82 Spielen am späten Montagabend (Ortszeit) vom 47-jährigen Serben, der seit 2010 auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt.